Alicia Keys is toegevoegd aan de line-up van het Koningsdagfeest van Radio 538. De zangeres treedt vanuit de Verenigde Staten op tijdens het virtuele festival.

Keys stelde onlangs de release van haar nieuwe album ALICIA uit. De plaat moest eigenlijk op 20 maart verschijnen, maar komt wegens de coronacrisis nu later dit jaar uit. De zangeres bracht wel al de singles Underdog en Good Job uit.

Naast de Amerikaanse zangeres, bekend van hits als Fallin', Girl On Fire en If I Ain't Got You, zijn ook Snollebollekes, Suzan & Freek, Nielson & Tabitha, Gavin James en Kris Kross Amsterdam aan de line-up toegevoegd.

Eerder werd al bekend dat artiesten als Duncan Laurence, Anne-Marie, Davina Michelle, Martin Garrix, Sheppard en Tiësto optreden tijdens het evenement. Alle artiesten verzorgen hun optreden vanuit huis wegens de maatregelen rondom de coronacrisis.

Het festival is op maandag 27 april onder meer te volgen via Radio 538, YouTube en SBS6.