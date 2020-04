Lowlands lijdt door het noodgedwongen afblazen van de komende editie een schade van zeker anderhalf miljoen euro. Het driedaagse festival, dat gepland stond voor 21, 22 en 23 augustus, is er wel zeker van dat het de klap kan opvangen.

"Als het volgend jaar wel gewoon door kan gaan, dan kunnen we dit aan", zegt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg donderdag tegen NU.nl. "Het neemt niet weg dat we al veel kosten hebben gemaakt. Al maandenlang is een team van twintig man bezig met de voorbereidingen, dus het loopt keihard op."

"Daarnaast zijn er ook gebouwen waar de huur voor betaald moet worden, en zijn er kosten voor lease-auto's en telefoons. We zijn sowieso anderhalf miljoen euro kwijt, die we niet meer terug kunnen halen."

Een verzekering tegen de gevolgen van een pandemie heeft Lowlands niet. "De verzekeraars waren er als de kippen bij om die mogelijkheid uit te sluiten toen het virus in China de kop op stak. Voor de kosten van geboekte artiesten hoeven we niet op te draaien, dat valt onder overmacht."

Lowlands was voor komende zomer al volledig uitverkocht. (Foto: Getty Images)

'Verdrietig, maar ook enigszins gelaten'

Het schrappen van Lowlands is het gevolg van het kabinetsbesluit om in Nederland tot in ieder geval 1 september geen grote evenementen te laten plaatsvinden. De verlenging van deze maatregelen tegen het coronavirus kwam dinsdagavond voor Van Eerdenburg niet als een verrassing.

"Ik ben verdrietig, maar ook enigszins gelaten. Deze beslissing was onvermijdelijk. Dus rationeel snap ik het, maar het voelt verschrikkelijk."

De kaartjes voor het al uitverkochte festival blijven geldig voor de komende editie in augustus 2021. Als de coronacrisis dan tenminste achter de rug is en grote evenementen weer door kunnen gaan.

"Natuurlijk gaat het slechtste scenario weleens door je hoofd, daar moet je je ogen niet voor sluiten. Al kan je je er nauwelijks iets bij voorstellen dat het zo lang duurt. Laten we dan ook hopen dat dat niet aan de orde is."

Vanaf huis kunnen festivalliefhebbers komende zomer mogelijk toch nog een beetje van de sfeer van Lowlands proeven. "We zijn aan het kijken of we toch nog met iets kunnen komen, maar concreet is dat nog niet. Dat zou dan op de Lowlands-dagen in augustus zijn."

