Dinand Woesthoff brengt voor het eerst sinds 2014 nieuwe muziek uit. De voormalige zanger van de band Kane heeft de single Whatever Comes For Me gedeeld en vertelt dat er een album zal volgen.

Op Instagram beschrijft Woesthoff de single als ode aan inspiratie en het leven: "In alle pracht en kracht, kleuren, geuren wegen en raadsels." De eerste ideeën voor het lied ontstonden al in 2015. De eerste versie werd tijdens een verblijf op Ibiza opgenomen.

Wanneer het volledige album verschijnt, is nog niet duidelijk. Woesthoff bracht in 2014 de single Legendary Lane uit, zijn laatste solomateriaal tot dusver. In 2004 verscheen Dreamer, een lied dat hij opdroeg aan zijn overleden vrouw Guusje Nederhorst.

Woesthoff was van 1998 tot 2014 leadzanger van de band Kane, waarmee hij grote hits als Rain Down On Me, No Surrender, Fearless en Can You Handle Me scoorde. Kane bracht in 2012 hun laatste album Come Together uit.