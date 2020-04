Ilse DeLange brengt op 15 mei haar nieuwe album Changes uit. In de show van Giel Beelen op Radio Veronica vertelt de zangeres dat ze zelf verbaasd is dat ze zo snel alweer een plaat op de markt brengt.

Changes verschijnt minder dan een jaar na Gravel & Dust, de countryplaat die DeLange in september 2019 uitbracht. In 2018 bracht DeLange een naar zichzelf vernoemd album uit.

DeLange doet mee aan de Duitse versie van het programma Beste Zangers en wilde graag nieuwe muziek klaar hebben liggen om uit te brengen ten tijde van de uitzendingen. "Ik had net twee albums uitgebracht in twee jaar tijd dus ik was wel een beetje door mijn stapeltje songs heen", legt ze uit op Radio Veronica.

De zangeres werkte in Duitsland aan nieuwe popliedjes waarvan ze hoopt dat ze op de radio gedraaid worden en kon er tot haar eigen verbazing een album van maken. "Ik was vrij sceptisch en wist niet wat er onder deze druk uit zou komen met allemaal nieuwe mensen, maar het ging als een speer." DeLange rondde het opnameproces eerder deze week af. "Ik kan zelf nog bijna niet geloven dat het is gelukt en het allemaal af is."

DeLange bracht eerder deze maand al de nieuwe single Changes uit.