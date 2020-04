Lady Gaga's nieuwe album Chromatica bevat duetten met onder anderen Elton John en Ariana Grande. De zangeres heeft woensdag de titels van de nummers op het album gedeeld op Instagram, nadat die eerder op de dag per ongeluk waren uitgelekt.

Naast het nummer Sine From Above met Elton John en Rain On Me met Grande, zong Lady Gaga ook een duet met K-popband Blackpink. De Zuid-Koreaanse groep werkte mee aan het nummer Sour Candy. Ook Stupid Love, de meest recente single van de popster, is op de plaat te vinden.

Lady Gaga publiceerde de tracklist van haar nog te verschijnen album nadat het artwork van Chromatica door een fout van muziekpromotor Target per ongeluk online was verschenen. Mensen die het album voorafgaand aan de release wilden reserveren, konden daardoor de titels van de nummers en gastartiesten al zien.

Chromatica zou oorspronkelijk uitkomen op 11 april. Vanwege de coronacrisis werd de release echter uitgesteld. Het is nog onbekend wanneer het album wel verschijnt.

Chromatica is het zesde album van de Amerikaanse popster en haar eerste nieuwe muziek sinds het uitbrengen van de soundtrack van A Star Is Born, waar de Oscar-winnende hit Shallow op te vinden is. Lady Gaga vertolkte tevens de hoofdrol in de film waarvoor ze werd genomineerd voor een Oscar.