De film Yellow Submarine wordt zaterdag 25 april gelivestreamd via het YouTube-account van The Beatles. Tijdens de zogeheten Yellow Submarine YouTube Dress-Up Sing-A-Long Watch Party verschijnen de songteksten in beeld, zodat iedereen vanuit huis mee kan zingen.

De singalong begint om 18.00 uur Nederlandse tijd en duurt ongeveer anderhalf uur. "Ontsnap met ons naar een plek waar voor even niets echt is. Verkleed je als je favoriete personage uit de film of dos je uit in je beste Beatle-outfit", valt te lezen in de beschrijving op YouTube.

Yellow Submarine is de vierde film van The Beatles. Naast het aanleveren van liedjes hadden de bandleden weinig van doen met de productie van de animatiefilm uit 1968. Ook de stemmen van hun personages zijn door anderen ingesproken. In de film komen liedjes zoals Yellow Submarine, Eleanor Rigby en All You Need Is Love voor.

Later dit jaar wordt een geheel nieuwe film verwacht over de band. Peter Jacksons documentaire The Beatles: Get Back is gemaakt met vijftig uur aan opnames die zijn gemaakt tijdens de studiosessies voor Let It Be. Een klein deel van deze beelden was al te zien in de documentaire Let It Be, maar het grootste deel is nog niet eerder uitgebracht.