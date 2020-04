De organisatoren van verschillende festivals reageren dinsdagavond op het geannuleerde festivalseizoen in Nederland, nadat bekend werd dat evenementen tot 1 september niet door mogen gaan vanwege het coronavirus.

Lowlands

"Iedereen zag het al aankomen, maar nu is de kogel door de kerk: Lowlands gaat deze zomer niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar", aldus de organisatie.

"We balen daar net zo hard van als jullie, want iedereen had er onwijs veel zin in: de kaarten waren in no time uitverkocht, artiesten, kunstenaars, schrijvers, theatermakers, wetenschappers, foodies en crews waren geboekt en iedereen stond te popelen om naar Biddinghuizen te komen. Maar we kunnen niet anders: we're in this together en iedereen begrijpt dat de maatregelen die door de overheid zijn getroffen nodig zijn. We kunnen nu alleen maar vooruitkijken en beloven je dat we van Lowlands 2021 een feest als nooit tevoren maken."

Het festival is aangesloten bij de zogenoemde 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling. Daardoor blijven tickets geldig voor Lowlands 2021, dat van 20 tot en met 22 augustus moet plaatsvinden.

Pinkpop

"Met pijn in ons hart moeten we aankondigen dat de 51e editie van Pinkpop helaas niet in 2020, maar pas in 2021 plaats zal vinden. Hiermee geven we gehoor aan de aangescherpte maatregelen die zojuist door de overheid zijn aangekondigd in verband met het corona-virus", laat de organisatie weten op de website.

"Evenementen tot en met 31 augustus zijn verboden en zodoende ook Pinkpop. Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van Pinkpop onvoorstelbaar groot, maar ondanks dat staan we volledig achter dit besluit, aangezien jullie gezond- en veiligheid en ook die van alle andere betrokken partijen onze hoogste prioriteit heeft."

Ook Pinkpop is aangesloten bij de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling, wat betekent dat tickethouders welkom zijn op het festival, dat 18, 19 en 20 juni 2021 moet plaatsvinden. "Het staat natuurlijk buiten kijf dat de 51e editie van Pinkpop memorabel wordt", aldus de organisatie.

Down The Rabbit Hole

"Hoewel dat voor ons allemaal een enorme klap is, begrijpen we dat deze maatregelen nodig zijn", schrijft de organisatie in een verklaring.

"De voorbereidingen voor een topeditie van Down The Rabbit Hole waren in volle gang; de laatste kaarten werden verkocht, artiesten maakten hun setlist, koks slepen hun messen en bouwers laadden de containers. We maakten ons op voor een weergaloos festijn en hadden er net als jullie ongelooflijk veel zin in. We koesteren alle liefde en support van jullie en dat geeft ons de positive vibes om op volle kracht vooruit te gaan richting 2021, waar we elkaar dan op 2,3 en 4 juli in de Groene Heuvels treffen."

Ook Down The Rabbit Hole is aangesloten bij de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling.

WOO HAH!

"Na het succes van de uitverkochte editie in 2019 is het team van WOO HAH! direct aan de gang gegaan met de voorbereidingen voor 2020 en de wens om de beste versie van WOO HAH! neer te zetten voor de fans. De afgelopen weken kwam de COVID-19 pandemie steeds dichterbij, zover dat een zomer zonder WOO HAH! onvermijdelijk is. Het team stond te popelen om van WOO HAH! 2020 de beste editie tot nu toe te maken. Dat maakt dit een moeilijke beslissing en de verslagenheid bij het hele team is groot", aldus de organisatie.

"Dit betekent namelijk een zomer zonder de vetste hiphop acts op onze podia, zonder het opwaaiende stof van de talloze moshpits op het festivalterrein en bovenal zonder de kenmerkende energie van ons publiek dat elk jaar wéér wordt overtroffen… De organisatie vraagt het publiek om deze energie nog even te bewaren, in 2021 keert WOO HAH! namelijk terug."

Door de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling kunnen tickethouders hun tickets volgend jaar gebruiken. Het festival staat dan gepland van 9 tot en met 11 juli.

North Sea Jazz Festival

"We vinden het ontzettend jammer dat we ons festival moeten uitstellen tot volgend jaar, maar zijn het tegelijkertijd eens met de maatregelen, die nodig zijn om het virus zo goed en snel mogelijk te stoppen" laat de organisatie van het North Sea Jazz Festival online weten.

"We waren goed op weg met de voorbereidingen voor het North Sea Jazz Festival. We zetten ons elk jaar met veel enthousiasme in voor het festival en kijken er naar uit om samen met jou het 45-jarig jubileum te vieren."

Festivaldirecteur Jan Willem Luyken zegt hierover: "Samen met onze partners, bezoekers en artiesten gaan we er alles aan doen om het volgende North Sea Jazz Festival onvergetelijk te maken." Dat festival moet gaan plaatsvinden op 9, 10 en 11 juli. Mensen die al in het bezit waren van een ticket kunnen deze door de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling volgend jaar gebruiken.

Concert at SEA

De organisatie zegt in een verklaring hun 15-jarig jubileum anders te hebben voorgesteld. "Maar na de nieuwe regeringsmaatregelen die zijn afgekondigd is het duidelijk dat Concert at SEA dit jaar niet kan plaatsvinden."

"Het doet pijn dit te moeten melden. Net als jullie keken we weer erg uit naar het jaarlijks hoogtepunt op de Brouwersdam, maar het is helaas niet anders", zegt Paskal Jakobsen namens BLØF. "We zijn vooral dankbaar voor iedereen in de zorg en al die mensen die ons land draaiende houden in deze moeilijke tijd. Zij verdienen alle ruimte om hun werk goed te kunnen doen. Wij wensen hen en iedereen die geraakt wordt door het virus veel sterkte."

Aangeschafte tickets zijn volgend jaar geldig. Het festival moet dan plaatsvinden op 24, 25 en 26 juni. "De hoofdkoper van de tickets ontvangt binnen een week een mail met meer informatie over tickets en restitutiemogelijkheden."

Mojo, concertpromotor bij onder meer Pinkpop, Down The Rabbit Hole en Lowlands

"Het klinkt misschien raar, maar hier hadden we op gehoopt. Het is prettig om duidelijkheid te hebben", zegt Mojo-woordvoerder Marjanne Manders tegen NU.nl over het annuleren van alle evenementen tot 1 september. "Het organiseren van concerten en festivals is natuurlijk wat we het liefst doen, maar in landen om ons heen zien we ook dat evenementen niet door kunnen gaan. Artiesten plannen hun tournees op basis van verschillende festivals, dus als Roskilde en Rock Werchter niet kunnen doorgaan, kan dat ook invloed hebben op artiesten die daar zouden staan en naar Nederland zouden komen. En we realiseren ons heel goed dat je in juni (Pinkpop zou in juni plaatsvinden, red.) niet met 60.000 man op een festival kan gaan staan. Natuurlijk doet dit heel veel pijn, wij organiseren festivals met heel onze ziel en zaligheid, maar de veiligheid en gezondheid van iedereen staat voorop."