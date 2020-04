Onder anderen Coldplay en Ed Sheeran treden komend weekend op tijdens PlayOn Fest, een driedaags virtueel festival van Warner Music Group. Dat maakt het platenlabel dinsdag bekend via Twitter.

Het digitale festival staat van vrijdag tot en met zondag op de planning. Het evenement wordt georganiseerd omdat honderden festivals en concerten vanwege de coronapandemie zijn afgelast.

Op het festival treden zo'n 65 artiesten op. Naast Coldplay en Ed Sheeran staan ook Bruno Mars, David Guetta en Wiz Khalifa op het digitale podium.

Niet alle optredens zijn live. LL Cool J opent het festival met een optreden uit 2018 in Hollywood Palladium. De organisatie benadrukt dat het om exclusieve, nooit eerder vertoonde beelden gaat.

Het festival is gratis te volgen via YouTube en PlayOnFest.com. Wel roept Warner Music Group op om artikelen uit een speciaal opgezette webshop te bestellen.

De opbrengsten van het concert en de webshop komen ten goede aan gezondheidsorganisatie WHO, die een sturende rol heeft in de coronacrisis.

PlayOn Fest is niet het eerste digitale optreden uit de muziekwereld. Tijdens het coronabenefietevenement One World: Together at Home, waaraan in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) zo'n honderd artiesten meewerkten, is bijna 130 miljoen dollar (120 miljoen euro) gedoneerd.

