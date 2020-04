De Nederlandse festivalzomer is geannuleerd, zo is dinsdag door bronnen aan NU.nl bevestigd. Vooralsnog zijn alle evenementen tot 1 september verboden. Hieronder een overzicht van de grootste en bekendste festivals die de komende maanden zouden plaatsvinden.

Amsterdam Open Air (6 - 7 juni)

Met onder anderen: De Sluwe Vos & Sandrien, Fiesta Macumba Soundsystem en The Partysquad.

Best Kept Secret (12 -14 juni)

Met onder anderen: The National, Catfish and the Bottlemen, The Strokes, Massive Attack en Belle & Sebastian.

Pinkpop (19 - 21 juni)

Met onder anderen: Guns N' Roses, Of Monsters and Men, Liam Payne, Twenty One Pilots en Red Hot Chili Peppers.

Slash van Guns N' Roses (Foto: NU.nl/Erik Luyten)

Concert at SEA (25 - 27 juni)

Met onder anderen: The Script, BLØF, Kensington, Crowded House, Van Dik Hout en Krezip.

Indian Summer (26 - 28 juni)

Met onder anderen: Krezip, Kensington, Di-Rect, Wildstylez en Davina Michelle.

Defqon.1 (26 - 28 juni)

Met onder anderen: Noisecontrollers, Rebelion, Darren Styles, Mad Dog en Outsiders.

Defqon.1 in 2015 (Foto: NU.nl/Naijb Achmed Asraminidan)

De Parade (tussen 26 juni en 9 augustus)

Met onder anderen: Sander van der Pavert, Paul Haenen, Lucky Fonz III, Steef de Jong en Mira van der Lubbe.

Parkpop (28 juni)

De line-up was nog niet bekendgemaakt.

Awakenings Festival (27 - 28 juni)

Met onder anderen: Jeff Mills, Carl Cox, Joris Voorn, Villalobos en Boris Brejcha.

Georgie's Wundergarten (3 - 4 juli)

De line-up was nog niet bekendgemaakt.

Down the Rabbit Hole (3 - 5 juli)

Met onder anderen: Tyler, the Creator, Disclosure, Beck, FKA Twigs, Bombay Bicycle Club en Haim.

Beck (Foto: NU.nl/Paul Barendregt)

Sensation (4 juli)

De line-up was nog niet bekendgemaakt.

North Sea Jazz Festival (10 - 12 juli)

Met onder anderen: John Legend, Joe Bonamassa & Metropole Orkest, Michael Kiwanuka, Typhoon, New Cool Collective, Gregory Porter en Alicia Keys.

WOO HAH! (10 - 12 juli)

Met onder anderen: Kendrick Lamar, Young Thug, Zwangere Guy en Young M.A.

Bospop (10 - 12 juli)

Met onder anderen: Sting, Lionel Richie, Beth Hart, Joe Bonamassa, Passenger en White Lies.

Sting (Foto: BrunoPress)

Guilty Pleasure Festival (11 - 12 juli)

De line-up was nog niet bekendgemaakt.

Latin Village (15 - 16 augustus)

Met onder anderen: Broederliefde, Gregor Salto, Tokyoboss en Dos Anjos.

Zwarte Cross (16 - 19 juli)

Met onder anderen: Chef's Special, Danny Vera, De Jeugd Van Tegenwoordig en DeWolff.

De Jeugd van Tegenwoordig (Foto: BrunoPress)

Welcome to the Village (17 - 19 juli)

Met onder anderen: De Staat, Kevin Morby, Eefje de Visser, Temples, Ares en Gotu Jim.

Milkshake Festival (25 - 26 juli)

De line-up was nog niet bekendgemaakt.

Dekmantel Festival (31 juli - 2 augustus)

Met onder anderen: Robert Hood, Floating Points, Jasmin en Randomer.

Psy-Fi Festival (19 - 23 augustus)

Met onder anderen: Ryanosaurus, Shadow Chronicles, Goa Jonas, Captain Hook en Ace Ventura.

Lowlands (21 - 23 aug)

Met onder anderen: The Chemical Brothers, Foals, Liam Gallagher, London Grammar, Die Antwoord en Hollywood Vampires.

Die Antwoord (Foto: NU.nl/Paul Barendregt)

Decibel (21 - 23 aug)

De line-up was nog niet bekendgemaakt.

Into The Great Wide Open (27 - 30 augustus)

Met onder anderen: Spinvis, Akwasi, Sinead O'Brien en Togo All Stars.

Mysteryland (28 - 30 aug)

Met onder anderen Sam Feldt, Sunnery James & Ryan Marciano, Sven Väth, Carol Cox, Lil' Kleine, Ronnie Flex, Wildstylez en Armin van Buuren.