Komende zomer kunnen er in Nederland in ieder geval tot 1 september geen festivals en andere evenementen plaatsvinden, zo is dinsdag door bronnen bevestigd aan NU.nl na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. Hierdoor kunnen grote festivals als Pinkpop, Lowlands, Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole niet doorgaan.

Het verbod op grote evenementen was aanvankelijk tot 1 juni van kracht.

Pinkpop zou dit jaar van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf plaatsvinden. De line-up bestond uit onder anderen Guns N' Roses, Of Monsters and Men, Liam Payne, Twenty One Pilots en Red Hot Chili Peppers, die voor het eerst weer met gitarist John Frusciante in Nederland zouden optreden.

Begin deze maand werd bekend dat Pinkpop-directeur Jan Smeets in het ziekenhuis opgenomen is geweest vanwege een besmetting met het coronavirus. Hij maakte het naar omstandigheden goed.

Lowlands ging er eerder van uit dat festival door zou gaan

Lowlands zou van 21 tot en met 23 augustus gehouden worden. De organisatie liet eerder nog weten er vooralsnog van uit te gaan dat het festival zou doorgaan. "De voorbereidingen zijn in volle gang. Aangezien de situatie dagelijks verandert, nemen wij zeker tot half mei geen beslissingen over het doorgaan van Lowlands, tenzij we worden ingehaald door een nieuwe realiteit", valt op de website van het festival te lezen.

Onder anderen The Chemical Brothers, Foals, Liam Gallagher, London Grammar, Die Antwoord en supergroep Hollywood Vampires - waar acteur Johnny Depp deel van uitmaakt - zouden Lowlands aandoen.

Ook Best Kept Secret, dat halverwege juni in de Beekse Bergen zou worden gehouden, kan niet doorgaan. Dit betekent dat fans dit jaar de optredens van onder anderen The National, Catfish and the Bottlemen, The Strokes, Massive Attack en Belle & Sebastian moeten missen.

Ook de evenementen Concert at SEA, Awakenings Festival, Down The Rabbit Hole, North Sea Jazz Festival, Zwarte Cross, Milkshake Festival, Dekmantel Festival, Psy-Fi Festival en Mysteryland kunnen geen doorgang vinden.

