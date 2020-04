Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd om het verbod op evenementen te verlengen. Dat is een van de aanbevelingen van het adviesorgaan dat zich met de coronacrisis bezighoudt.

"Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert. Omdat het OMT niet verwacht dat dit op korte termijn verandert, adviseert het OMT het verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen", staat in het uitgelekte advies.

Tot nu toe geldt een verbod op vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni. Het OMT legt in het advies geen streefdatum voor, maar het is aannemelijk dat alle evenementen die in de zomer en aan het begin van het najaar zijn gepland door het advies komen te vervallen.

Ook in buurland Duitsland lijken evenementen nog een tijd lang uitgesloten. Dinsdagochtend werd bekendgemaakt dat het traditionele Oktoberfest in Beieren geen doorgang zal vinden.

Het kabinet zal dinsdagavond in een persconferentie uiteenzetten op welke wijze het advies van het OMT zal worden opgevolgd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.