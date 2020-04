Bon Jovi annuleert vanwege de coronacrisis haar zomertournee met zanger Bryan Adams door de Verenigde Staten en Canada, meldt de Amerikaanse rockband maandag via Instagram. De afgezegde optredens krijgen geen nieuwe datum en fans kunnen hun geld terugvragen.

"Vanwege de aanhoudende pandemie is het voor Bon Jovi niet langer haalbaar om deze zomer op tournee te gaan", aldus de band over de in juni en juli geplande optredens. "We hebben besloten de tournee helemaal af te zeggen en zodoende kaartkopers via het geld dat ze terug krijgen te helpen met het betalen van hun rekeningen en dagelijkse boodschappen."

Er stonden geen concerten van Bon Jovi gepland in Nederland. Ook is niet bekend of de op 15 mei geplande release van Bon Jovi 2020, het nieuwe album van de band, op de geplande datum doorgaat.

In maart werd bekend dat Bon Jovi-toetsenist David Bryan positief was getest op het coronavirus. De muzikant liet toen weten dat hij zich steeds beter voelde.

