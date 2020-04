Zanger Aloe Blacc heeft een thuisoptreden dat hij maandag gaf opgedragen aan Avicii, met wie hij samenwerkte aan de wereldhit Wake Me Up.

Tijdens het benefietoptreden, waarmee Blacc geld ophaalde voor stichting Feeding America, nam hij de tijd om stil te staan bij de Zweedse dj, wiens echte naam Tim Bergling is.

"Tim was erg belangrijk voor mij, de muziek die we maakten was geweldig. Bovendien belandde het overal op nummer 1 in de hitlijsten. Het toffe is, als ik concerten geef, dat mensen de tekst woord voor woord kunnen meezingen. Ik kan Tims werk doorzetten, elke keer dat ik dat nummer zing."

Ook het tweede nummer van zijn set droeg Blacc op aan de dj. Black werd na het overlijden van Avicii gevraagd door Avicii's platenmaatschappij om het nummer in te zingen. "Ze zeiden dat Tim had opgeschreven dat hij wilde dat ik de zang op mij zou nemen. Dat was gek. Al helemaal omdat het nummer SOS heet, zo in het licht van zijn dood."

'We kunnen alleen maar zijn nalatenschap eren'

"Ik zou willen dat ik het nummer had gehoord toen hij nog leefde en hem vragen had kunnen stellen. Ik had een paar maanden voordat hij stierf met hem gesproken en hij had echt het gevoel dat hij weer helemaal oké was", vertelt de zanger. "Alles wat we nu kunnen doen is zijn nalatenschap gewoon eren door de muziek die hij heeft gemaakt te delen."

Avicii overleed twee jaar geleden onverwacht op 28-jarige leeftijd in Oman, waar hij met een paar vrienden op vakantie was. Zijn familie liet in een brief weten dat Bergling "niet meer verder kon en rust wilde vinden".

In het verleden kampte de dj met gezondheidsproblemen door zijn overmatige drankgebruik. Ook stopte hij met touren, omdat hij niet kon omgaan met de roem.