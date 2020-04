Romy Madley Croft, de zangeres van de Britse band The xx, werk momenteel aan haar eerste soloalbum, liet ze maandag weten via Instagram.

"Ik heb ontzettend spannend nieuws, voor mij dan in ieder geval", begint Croft. "De afgelopen jaren heb ik veel muziek voor anderen geschreven, maar ook veel nummers voor mezelf. En nu heb ik dus al die liedjes, die ik graag ga uitbrengen op een soloalbum."

"Mijn nieuwe muziek wordt een stuk meer uptempo (dan de muziek van The xx, red.). Hoewel ik het nu op de gitaar speel, wordt het niet per definitie gitaarmuziek", zegt Croft, voordat ze een nieuw nummer inzet.

Naast dat de zangeres actief is in The xx, schrijft ze ook regelmatig nummers voor andere artiesten. Zo heeft ze afgelopen jaren samengewerkt met Dua Lipa, Florence and the Machine en Mark Ronson. Croft heeft nog geen verschijningsdatum genoemd, maar "hoopt de plaat snel uit te brengen".