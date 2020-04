Toni Cornell, de dochter van de in 2017 overleden Soundgarden-zanger Chris Cornell, heeft tijdens een coronabenefietevenement één van haar vaders nummers gecoverd.

De vijftienjarige Cornell speelde het nummer Hungerstrike, van haar vaders band Temple of the Dog.

Bij het filmpje, dat ze op haar Instagram plaatste, schreef ze: "Nu ik in deze rare tijden in mijn vaders thuisstudio zit, mis ik hem nog meer. Muziek is de grootste genezer en de krachtigste manier om mensen samen te brengen, juist in noodsituaties."

"Als mijn vader hier nog was, weet ik zeker dat hij de eerste zou zijn die zijn tijd en inzet zou geven (aan het benefietevenement, red.). Bedankt dat ik er deel aan mag nemen, Ik voel me vereerd dat ik hier deel van uitmaak en liefde kan verspreiden door middel van muziek."

Ze draagt het lied op aan haar vader en zijn fans "die ons geholpen hebben om positief te blijven en die ervoor zorgen dat de muziek levend blijft".

Zanger overleed in 2017 op 52-jarige leeftijd

De zanger, die in 2017 op 52-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, werd in de jaren negentig wereldberoemd met de band Soundgarden. Later speelde hij ook in de band Audioslave, en richtte hij de 'supergroep' Temple of the Dog op, waarin muzikanten uit onder meer Soundgarden en Pearl Jam speelden.

De Cornell-familie doneerde namens hun stichting 50.000 dollar aan MusiCares, dat zich inzet om mensen in de muziekindustrie financieel te helpen tijdens de coronacrisis.

1 Video Toni Cornell speelt nummer in studio van vader Chris

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.