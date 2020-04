Het door Lady Gaga mede-georganiseerde benefietconcert The One World: Together At Home krijgt in de nacht van zaterdag op zondag de medewerking van ruim honderd artiesten. Onder de deelnemende muzikanten aan de benefiet voor de strijd tegen het coronavirus zijn de Rolling Stones, Billie Eilish en Lady Gaga zelf.

Het benefietevenement ten bate van de strijd tegen het coronavirus is te zien via MTV Nederland en wordt gestreamd op YouTube.

Meer dan honderd artiesten geven optredens vanuit huis, onder wie Alicia Keys, Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, Pearl Jam-frontman Eddie Vedder, Jennifer Lopez, Elton John en Paul McCartney.

De organisatie van The One World: Together At Home is in handen van de Global Citizen Movement en wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Ook aandacht voor verhalen uit de zorg

Naast optredens is tijdens het acht uur durende evenement aandacht voor de mening van wetenschappers over COVID-19, getuigenissen van mensen die werken in de gezondheidszorg en verhalen van personen die te maken hebben gekregen met het coronavirus.

Lady Gaga zet zich al langer persoonlijk in voor de strijd tegen het coronavirus.

Vrijdag bedankte de zangeres Nederland - en in het bijzonder minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - voor de 50 miljoen euro die ons land bijdraagt aan onderzoek naar een coronavaccin.

