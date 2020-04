Taylor Swift heeft al haar optredens die zouden plaatsvinden in juni, juli en augustus, geannuleerd wegens het coronavirus, dat heeft de Amerikaanse zangeres laten weten op haar website.

'Ik vind het zo jammer dat ik jullie dit jaar niet bij concerten kan zien, maar ik weet dat dit de juiste beslissing is. Blijf alsjeblieft gezond en veilig. Ik zie je zo snel mogelijk op het podium, maar op dit moment is het belangrijk om ons in te zetten voor deze quarantaine", schrijft Swift op haar social media.

De zangeres zou enkele optredens geven op Europese festivals en ook een aantal Noord- en Zuid-Amerikaanse shows kunnen niet doorgaan. Deze shows zullen worden verplaatst naar 2021.



Fans die in het bezit zijn van een kaartje voor een van de optredens krijgen binnenkort bericht van Ticketmaster over de verdere stappen.