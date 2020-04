Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Tabitha & Nielson - Slapen Met Het Licht Aan

Tabitha en Nielson hebben beide hun sporen verdiend in de Nederpop in de afgelopen jaren. Nielson scoorde hits met nummers als IJskoud en Diamant en keerde eerder dit jaar terug met de single Entree. Tabitha behaalde successen met Hij Is Van Mij en Moment, beide samenwerkingen met Kris Kross Amsterdam. Op het duet Slapen Met Het Licht Aan bundelen de artiesten hun krachten.

Beluister het nummer hier

Zondag met Lubach & MEROL - Ik **** je op afstand

Arjen Lubach nam afgelopen zondag de op een na laatste aflevering van dit seizoen van Zondag Met Lubach op. In de uitzending bracht hij samen met zangeres MEROL het lied Ik **** je op afstand ten gehore. Nadat het lied al enkele dagen op YouTube te beluisteren was, staat het nu ook op Spotify. In het lied bezingen Lubach en MEROL hoe het er tegenwoordig aan toe gaat als je flirt in de supermarkt.

Beluister het nummer hier

Sam Smith & Demi Lovato - I'm Ready

Sam Smith kondigde onlangs aan de release van het album To Die For uit te stellen. Ook krijgt de plaat een andere naam die nog niet bekend is gemaakt. Smith beloofde dat er alsnog snel nieuwe muziek zou komen en deze belofte is volbracht. De Britse artiest brengt de single I'm Ready uit, een duet met de Amerikaanse zangeres Demi Lovato. De twee bezingen klaar te zijn om iemand te vinden die van hen houdt.

Beluister het nummer hier

Selah Sue - You

Het is ruim vijf jaar geleden dat Selah Sue haar tweede album Reason uitbracht. De Belgische zangeres, bekend van hits als Ragamuffin en Alone, verdween tijdelijk van het podium en bracht in de tussentijd slechts enkele samenwerkingen uit. Inmiddels heeft Selah Sue, die geboren werd als Sanne Putseys, twee zonen op de wereld gezet. Aan hen draagt ze haar nieuwe single You op. Binnenkort volgt de Bedroom EP, vertelt ze op Facebook.

Beluister het nummer hier

Florence + The Machine - Light Of Love

Florence + the Machine brengt de nieuwe single Light Of Love uit, de opvolger van Moderation dat vorig jaar verscheen. De band rondom de Britse zangeres Florence Welch heeft besloten om de opbrengst van het nieuwe lied te doneren te behoeve van de bestrijding van het coronavirus. Het geld gaat naar het fonds The Intensive Care Society COVID-19.

Beluister het nummer hier