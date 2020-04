De Amerikaanse zangeres zangeres Kelly Clarkson heeft donderdag het nieuwe nummer I Dare You gepresenteerd. Het lied wordt in zeven talen gezongen door Clarkson en andere internationale artiesten.

Het nummer is ingezongen door onder anderen de Spaanse artiest Blas Cantó, die dit jaar eigenlijk Spanje zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ook de Franse zangeres Zaz en artiesten uit Marokko, Israël en Duitsland zijn te horen.

Op Facebook roept de Amerikaanse zangeres anderen op om naar het nummer te luisteren. "Ik daag iedereen uit om voor liefde te kiezen. Wat een droom die werkelijkheid is geworden, om dit met jullie te kunnen delen."

Clarkson is onder meer bekend van nummers als Since U Been Gone en Stronger (What Doesn't Kill You). In 2002 was ze de winnares van American Idol, de Amerikaanse variant van het Nederlandse Idols.