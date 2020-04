Daniel Bevilacqua, beter bekend als Christophe, is donderdag op 74-jarige leeftijd overleden. De zanger leed aan longemfyseem. Dat meldt het Franse weekblad l'Obs vrijdag.

Christophe werd in 1965 bekend met Aline, een Franstalige liedje waarvoor hij zich liet beïnvloeden door blues- en popmuziek. Het nummer over liefdesverdriet, werd meer dan 3,5 miljoen keer verkocht. In Nederland kwam het destijds niet hoger dan plek 25 in de Top40, maar inmiddels is het een Franse evergreen geworden.

Een jaar na Aline belandde Christophes Les Marionettes ook in de Nederlandse hitlijst, ditmaal op een dertigste plaats. Begin jaren zeventig werden ook Les mots bleus en Les paradis perdus bekende nummers. In 1974 gaf de zanger een afscheidsconcert, om twintig jaar later nog met nieuwe muziek terug te keren.

Zijn meest recente soloalbum, Les vestiges du chaos, komt uit 2016. In 2019 verschenen er nog twee albums met duetten, waaronder nieuwe versies van Les marionettes en Les mots bleus.

Bevilacqua werd eind maart opgenomen in het ziekenhuis met longklachten, en stierf afgelopen donderdag in Brest. Eerder meldden bronnen aan Le Parisien dat de artiest besmet was geraakt met het coronavirus.