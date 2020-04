Lee Konitz is woensdag overleden aan een longontsteking als gevolg van het coronavirus, heeft zijn zoon aan NPR laten weten. De Amerikaanse jazzsaxofonist was het laatste overlevende lid van het Miles Davis Nonet.

Het Miles Davis Nonet speelde de nummers die later Davis' gerenommeerde album Birth of the Cool (1957) zouden vormen. De opnames van het negental worden gezien als een hoogtepunt van de jazzgeschiedenis.

Later zou Konitz de opnames afdoen als "slechts opgenomen muziek". De in 1927 in Chicago geboren saxofonist vond dat dit weinig te maken had met improvisatie, wat hij als de kern van jazz zag.

De muzikale carrière van Konitz omspande zeven decennia. De altsaxofonist bracht als tachtiger nog een album uit.

565 Video Lee Konitz maakt improvisatie van Franse volkslied

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.