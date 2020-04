Het optreden van Andrea Bocelli op Paaszondag in de kathedraal van Milaan is in de categorie klassieke muziek de best bekeken livestream op YouTube ooit.

Op het hoogtepunt keken 2,8 miljoen mensen van over de hele wereld rechtstreeks naar Music For Hope van de Italiaanse tenor, die met het 25 minuten lange concert de wereldbevolking een hart onder de riem wilde steken. Het is daarmee een van de best bekeken liveoptredens aller tijden, meldt onder meer Variety.

In de eerste 24 uur na de verschijning werd de video 28 miljoen keer bekeken. Woensdagmiddag stond de teller al op 35 miljoen. In onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Argentinië stond het optreden in de voorbije 48 uur bovenaan de hitlijst van YouTube.

"Ik ben ontroerd en verheugd dat ik zo'n overweldigende reactie heb ontvangen die onze hoogste verwachtingen heeft overtroffen", aldus Bocelli in een verklaring. "Het was een onmetelijke eer en een voorrecht mijn stem te geven aan de gebeden van miljoenen mensen."

Bocelli zong op uitnodiging van de stad enkele nummers van Johann Sebastian Bach en sloot af met Amazing Grace van John Newton. De Italiaan werd bij zijn concert in de kathedraal van Milaan alleen begeleid door een organist.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.