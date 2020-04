Het festival Kingsland, dat op 27 april voor de achtste keer zou worden georganiseerd, is verplaatst naar zaterdag 19 september. De organisatie wil dan alsnog een feest ter ere van Koningsdag vieren, zo laat zij woensdag weten.

De verplaatsing is onder voorbehoud van eventuele vernieuwde coronamaatregelen.

Kingsland wordt gelijktijdig gehouden in de steden Amsterdam, Groningen en Tilburg. De editie in Rotterdam komt in verband met andere evenementen op die dag te vervallen.

In Amsterdam wordt het festival in verband met beperkte beschikbaarheid bij de RAI eenmalig verplaatst naar het Olympisch Stadion. In Groningen en Tilburg vindt Kingsland plaats op de reeds geplande locaties, respectievelijk het Stadspark en Spoorpark.

De organisatie roept bezoekers op om op 19 september in het oranje naar het festival. Reeds gekochte tickets blijven geldig, de kaartverkoop voor de resterende kaarten start op vrijdag 17 april.

Onder anderen Afrojack, Kriss Kross Amsterdam en Snelle waren geboekt voor het festival. De organisatie probeert alle acts ook te strikken voor de nieuwe datum in september.

