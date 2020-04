David Guetta gaat in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) twee uur lang live muziek draaien om de wereldwijde strijd tegen het coronavirus te steunen, zo laat het management van de Franse dj en producer woensdag weten.

Het optreden op een "unieke locatie" in de binnenstad van Miami begint om middernacht en is over de hele wereld rechtstreeks te volgen via de officiële socialemediakanalen van Guetta.

Tijdens zijn set roept Guetta de luisteraars op om geld te doneren aan de door hem gekozen organisaties, waaronder de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De Fransman, die in 2011 door de lezers van DJ Mag werd verkozen tot populairste dj ter wereld, zet zelf 150.000 dollar (ruim 137.000 euro) opzij voor de voedselbank in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida. Daar kunnen meer dan een miljoen maaltijden van worden gekocht.

"Ik ben blij dat ik kan delen wat al een tijdje in de maak is", aldus Guetta. "Ik leef mee met iedereen die lijdt onder de wereldwijde gezondheidspandemie en hoop dat dit evenement mensen bij elkaar brengt en helpt bij het inzamelen van geld voor mensen in nood."

