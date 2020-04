De Belgische festivals Tomorrowland en Rock Werchter kunnen komende zomer niet doorgaan. De Nationale Veiligheidsraad van België heeft woensdag besloten dat er tot en met 31 augustus geen grote festivals mogen plaatsvinden.

Rock Werchter stond gepland voor dinsdag 2 tot en met zaterdag 5 juli. Eerder schreef de organisatie al op Twitter het "volledig te begrijpen" dat Pearl Jam, een van de headliners, niet zou komen spelen doordat de band de Europese tournee een jaar uitstelt. Een aantal van de artiesten die nog wel zouden optreden zijn Beck, Jimmy Eat World, Haim, Pixies, Lianne La Havas, The Strokes en Thom Yorke.

Het internationaal populaire Tomorrowland zou aanvankelijk van vrijdag 17 juli tot en met zaterdag 26 juli duren. Het festival staat normaal gesproken helemaal in het teken van elektronische muziek. Dit jaar zouden onder anderen Martin Solveig, Bakermat, Joris Voorn en Armin van Buuren optreden.

Pukkelpop, dat van 20 tot en met 23 augustus zou plaatsvinden, is door de beslissingen van de Belgische overheid tevens van de baan. Ook Graspop en Dour Festival gaan niet door.

Voordat de beslissing officieel was, hintte minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem al op deze uitkomst. "De burgemeesters wachten op een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de situatie op te helderen", zei De Crem in een radio-interview met La Première. "Er zal zo snel mogelijk een besluit genomen worden, maar ja, we kunnen inderdaad een annulering verwachten."

Eerder gaven de burgemeesters van de gemeenten waar Tomorrowland en Rock Werchter plaatsvinden al aan dat de grote festivals, die bezoekers trekken van over de hele wereld, volgens hen dit jaar niet zouden kunnen plaatsvinden.