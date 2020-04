De voorman van Arcade, Win Butler, meldt dinsdag via een handgeschreven brief op Instagram dat de band bezig is met het eerste album sinds Everything Now uit 2017. De opnames werden volgens Butler verstoord door de coronacrisis, maar hij denkt dat de muziekwereld er sterker uit zal komen.

"De band was al een paar maanden bezig met opnames toen COVID-19 toesloeg", aldus frontman Butler over het titelloze en ongedateerde album. "Het schrijven is hierdoor nog intensiever geworden, met evenveel vastberadenheid."

Butler, die samen met zijn vrouw Régine in Arcade Fire zit, denkt dat de muziekwereld sterker uit de coronacrisis zal komen. "Muziek heeft nooit eerder zo essentieel, spiritueel en onvervangbaar gevoeld."

In juni 2018 gaf Arcade Fire een optreden in Ahoy Rotterdam. De band droeg toen het nummer Rebellion (Lies) op aan de in oktober 2017 overleden Eberhard van der Laan, omdat Butler had gehoord dat dat het favoriete nummer van de Amsterdamse burgemeester was.

Een van de drie pagina's van de handgeschreven brief van Arcade Fire's Win Butler. (Foto: Instagram/Arcade Fire)

