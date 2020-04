Ryanne van Dorst bezingt op Summerland, het nieuwe album van Dool, de dood en het hiernamaals. De 35-jarige artiest zegt in een interview met de Volkskrant dat ze zich in de esoterische kant van het het doodgaan heeft verdiept.

"Ik sta bekend als een meid van de gestampte pot en ben ook wel een flapuit, maar daar zit wel iets onder: een gevoel van onbehagen, een neiging tot melancholie. Ik ben ook een enorme zwijmelaar en kan 's nachts wakker liggen omdat ik lig na te denken over de dood", aldus Van Dorst in gesprek met de krant.

"Veel songs op Summerland zijn existentialistisch, ze gaan over doodgaan en wat daarna zou kunnen komen. En hoe dat er, hier op aarde, zou kunnen uitzien. Maar noem het geen conceptalbum, hoor. Dat vind ik zo'n stom woord."

Door de coronacrisis kan de band het nieuwe album niet onder de aandacht brengen met een promotietour, maar Van Dorst kan het ongemak wel relativeren: "Tja, het is klote, want als ik één ding graag wil, is het onze nieuwe muziek live spelen voor publiek. Maar ach, ik ga er niet over zeiken. Deze crisis brengt wel erger leed teweeg. De tournee proberen we opnieuw te plannen als dit voorbij is. En de muziek blijft. Mensen kunnen in elk geval het album beluisteren."

'De BN'er uithangen zit niet in mijn aard'

Van Dorst werd de afgelopen jaren een graag geziene gast in talkshows en heeft bewezen ook eigen programma's te kunnen presenteren. De daarmee gepaard gaande bekendheid heeft de band nog geen parten gespeeld.

"Juist het bandgevoel dat ik nu heb, is nieuw en dierbaar. Zonder drummer of bassist heb ik geen band. De BN'er uithangen zit sowieso niet in mijn aard. Ons creatieve proces begint wel bij mij, maar vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat ik juist wil samenwerken."