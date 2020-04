Rapper Wiz Khalifa en country-artiest Billy Ray Cyrus staan maandag op het affiche voor het online festival Higher Together, zo kondigt Cyrus zondag aan op Instagram. Het festival vindt plaats in het kader van de internationale dag van de tegencultuur, die op 20 april plaatsvindt.

Naast Wiz Khalifa en Billy Ray Cyrus geeft ook reggae-artiest Stephen Marley een optreden tijdens het online festival.

De optredens zullen worden omlijst met het roken van cannabis, omdat de dag van de tegencultuur ook aandacht besteedt aan het gebruik van het roesopwekkende middel. Zo omlijst Wiz Khalifa zijn online optreden met een wietrooksessie en introduceert Cyrus de videopremière van zijn project Mama Kush, genoemd naar de cannabis-variant.

Higher Together begint op 20 april vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd. Het online muziekfestival is te volgen via de website van organisator Weedmaps.