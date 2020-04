Sam Smith en Demi Lovato hebben op sociale media aangekondigd dat ze deze maand samen een nummer uitbrengen. Het lied heet I'm Ready en verschijnt komende vrijdag. Smith wilde al heel lang met de zangeres samenwerken, vertelt hij aan ET Canada.

"Ik ben dol op haar", zei Smith over Lovato. "Niet alleen vanwege haar talent, maar door alles waar ze als mens voor staat. Toen ik opgroeide deed ik dat met haar muziek en toen ik jonger was probeerde ik te zingen zoals Demi Lovato."

Smith laat weten dat de samenwerking wat hen betreft geslaagd is. "Ik ben blij dat het werkt en ik hoop dat dit niet de laatste keer is dat we samen zingen."

De samenwerking kwam tot stand nadat Lovato in 2018 na een overdosis in het ziekenhuis werd opgenomen. "Ik heb sinds een paar jaar contact met Demi. Ik wilde haar laten weten dat ik er voor haar was en dat is wat ik deed."

'Geen zorgen, er komt een album'

Smith vertelt dat het inmiddels een stuk beter gaat met de zangeres en dat hij daar kracht uit put. "Zelf heb ik ook veel problemen gehad met mijn mentale gezondheid. Zien hoe zij ermee omgaat is zo inspirerend."

Eind vorige maand werd al bekend dat de releasedatum voor het nieuwe album van Smith is uitgesteld. De plaat moest in mei verschijnen, maar inmiddels is de artiest van gedachten veranderd.

Smith schreef op Instagram nog niet te weten tot wanneer het album wordt uitgesteld en welke naam het zal dragen. "Geen zorgen, er komt dit jaar echt een album, dat beloof ik. Tot die tijd zal ik ook nieuwe muziek blijven uitbrengen, waar ik erg naar uitkijk."