Countryzangeres Dolly Parton liet maandag weten dat zes van haar albums online te beluisteren zijn. Het gaat hierbij om 93 nummers die Parton uitbracht tussen 2001 en 2011.

"Verrassing! 93 van je favoriete klassiekers zijn eindelijk online beschikbaar", plaatst de zangeres op Twitter. "Ik hoop dat deze nummers wat licht brengen in je leven in deze moeilijke tijd."

Het gaat om de albums Better Day, For God and Country, Halos & Horns, Little Sparrow, Live and Well en Those Were the Days.

Live and Well is een livealbum, dat werd opgenomen tijdens de Halos & Horns Tour in 2003. De andere vijf albums zijn in de studio opgenomen.

De nummers zijn onder meer op Spotify en Apple Music te beluisteren.