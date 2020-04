Pianist Louis van Dijk (78) overleed zondag na sinds 2017 te hebben geleden aan de ziekte van Alzheimer. Van Dijk weigerde zich muzikaal gezien in een hokje te laten duwen.

Louis van Dijk werd in 1941 geboren in Amsterdam. Het kerkorgelspel van de organist Piet van Egmond in de Prinsessenkerk, waar vader Van Dijk koster was, bracht bij de jonge Louis de muzikale belangstelling teweeg.

Na pianolessen op de basis- en de middelbare school ging Van Dijk orgel en piano studeren op het Conservatorium van Amsterdam. Hoewel het conservatoriumleerlingen verboden was om naast hun klassieke opleiding jazz te spelen, maakte Van Dijk toch uitstapjes in die muziekrichting. Zo won de pianist in 1961 nog tijdens zijn studie de eerste prijs op het Loosdrecht Jazz Concours.

In 1964 maakte Van Dijk zijn eerste jazzalbum, Louis van Dyke Trio/Quartet, waarvoor hij in 1965 een Edison ontving. Inmiddels begeleidde de pianist diverse artiesten, onder wie Ramses Shaffy en Liesbeth List.

365 Video Louis van Dijk Trio - Cole Porter/ What is this thing called love (Live @Bimhuis Amsterdam)

Naast jazz ook klassiek

Van Dijk bleef, naast jazz, klassieke muziek maken met verschillende symfonieorkesten en presenteerde voor radio en televisie verschillende televisieprogramma's, waaronder de TROS-televisiequiz Noten Kraken. Op de radio had de pianist een eigen muziekprogramma op Classic FM.

De uitstapjes naar hitparademuziek, die Van Dijk voorzagen van een jazzjasje, werden hem door, in zijn woorden, "de jazzpolitie" niet in dank afgenomen. "De jazzfreaks in Nederland hebben een bekrompenheid die je eigenlijk nergens anders aantreft", zei de pianist daar in 2001 over in het Utrechts Nieuwsblad.

Meerdere onderscheidingen

Voor zijn muzikale verdiensten kreeg Van Dijk meerdere onderscheidingen. Hij won, naast negentien gouden en drie platina platen, vier Edisons. In 2000 werd hij geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 2006 kreeg hij een Gouden Harp.

Van Dijk kreeg in 2014 de aan hemzelf opgedragen Louis van Dijk Award toegekend, een jaarlijkse prijs voor talentvolle jazzcomponisten.

Einde carrière na diagnose Alzheimer

Drie jaar geleden werd bij Van Dijk de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Het jaar daarop sloot de pianist zijn carrière af op het Loosdrecht Jazzfestival. Enkele maanden later verhuisde Van Dijk naar het Rosa Spier Huis in Laren.

2432 Video Afscheidsconcert Louis van Dijk - Loosdrecht JazzFestival

Van Dijk was vader van drie kinderen, onder wie presentatrice Selma van Dijk. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote Hilda Toxopeus in 1997 hertrouwde de pianist met Aleid Boersma.