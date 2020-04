Pianist Louis van Dijk overleed zondag op 78-jarige leeftijd. Een greep uit de reacties op het overlijden van de klassiek geschoolde jazzpianist, die zich niet in een muzikaal hokje liet duwen.

Pieter van Vollenhoven: 'Vriend om nooit te vergeten'

Pieter van Vollenhoven maakte van 1986 tot 2003 samen met Van Dijk deel uit van het pianotrio Gevleugelde Vrienden. De echtgenoot van prinses Margriet noemt de overleden jazzpianist "een vriend om nooit te vergeten".

Cor Bakker: 'Hij bepaalde 80 procent van mijn muzikale leven'

Cor Bakker heeft 25 jaar lang samen met Van Dijk muziek gemaakt en vond dat zijn jeugdidool op eenzame hoogte stond. "Hij heeft 80 procent van mijn muzikale leven bepaald", aldus Van Dijks collega-pianist, die op zijn zeventiende door hem werd gestimuleerd om door te zetten in de muziek.

Wilfried de Jong was 'om' na een optreden

Programmamaker Wilfried de Jong weet nog dat hij Van Dijk met jazzlegende Dizzy Gillespie op de radio hoorde en toen 'om' was.

Michiel Borstlap: 'Sir Louis voor mij'

Concertpianist en componist Michiel Borstlap herinnert zich die keer in 1998 dat hij Van Dijk eerst niet zag, maar alleen hoorde spelen op een festival. "In Engeland zou je Sir Louis van Dijk heten. Sir Louis ben je voor mij", aldus Borstlap over Van Dijk, die in 2000 is onderscheiden met de titel Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Arend Jan Boekestijn: 'Genoot van zijn improvisaties'

Voormalig VVD-politicus Arend Jan Boekestijn deelt beelden van Van Dijks afscheidsoptreden in 2018. "Ik genoot enorm van zijn improvisaties", aldus het voormalige lid van de Tweede Kamer.