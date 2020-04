Pianist Louis van Dijk is zondag op 78-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn dochter, televisiepresentatrice Selma van Dijk, aan De Telegraaf. In 2017 werd bekend dat de winnaar van onder meer vier Edisons leed aan de ziekte van Alzheimer.

Van Dijk werd in 1941 als Arnold Ludwig van Dijk geboren in Amsterdam. In 1964 studeerde de pianist cum laude af in de richting klassieke piano aan het conservatorium van Amsterdam, waar hij vervolgens het solisten-diploma pianospel haalde.

Van Dijk ontwikkelde zich na zijn opleiding voornamelijk als jazzpianist en nam onder meer met het Louis van Dijk trio tientallen platen op, waarvoor hij negentien gouden en drie platina platen ontving. In latere jaren werd Van Dijk bekend met het pianotrio Gevleugelde Vrienden, samen met Pim Jacobs en Mr. Pieter van Vollenhoven.

Voor zijn verdiensten werd Van Dijk in 2000 onderscheiden met de titel Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ontving hij in 2006 een Gouden Harp. Naar de pianist werd in 2014 de Louis van Dijk Award voor talentvolle jazzcomponisten vernoemd.