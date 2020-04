De door Paul McCartney geschreven songtekst van het nummer Hey Jude is vrijdag geveild voor 830.000 euro. Dat is negen keer zoveel als van tevoren verwacht werd, zegt veilinghuis Julien's Auctions.

Jason Watkins, de muziekspecialist van Julien's Auctions, zei eerder al dat de tekst van McCartney "zeer zeldzaam en waardevol" was. "Het is duidelijk een heel iconisch nummer waar iedereen bekend mee is. Deze handgeschreven teksten werden in de studio gebruikt als richtlijn bij het opnemen", aldus Watkins.

Naast de tekst zijn er ook andere objecten verkocht, waaronder een drumvel met het logo van The Beatles dat tijdens de eerste Noord-Amerikaanse tournee werd gebruikt. Dat leverde maar liefst 180.000 euro op.

Andere topstukken waren een gitaar, een asbak van drummer Ringo Starr, een tekening die John Lennon van Yoko Ono maakte en een houten podium waar de bandleden op speelden in 'hun' Liverpool.

In totaal werden er 250 stukken geveild, precies vijftig jaar nadat de Britse band uit elkaar ging.