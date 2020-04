Een handgeschreven tekst voor de wereldhit Hey Jude van The Beatles heeft op een Amerikaanse veiling 910.000 dollar (ruim 830.000 euro) opgeleverd, meldt The Guardian zaterdag.

De opbrengst bleek negen keer hoger uit te vallen dan van tevoren werd geschat. Op het papier staan muziekteksten en aantekeningen die Paul McCartney in 1968 maakte, in aanloop naar de opnames in Londen.

Tijdens de online veiling gingen in totaal 250 memorabilia van The Beatles onder de hamer. Zo leverde een bassdrumvel met het Beatles-logo dat in 1964 werd gebruikt tijdens een tournee uiteindelijk 200.000 dollar op. Een tekening van John Lennon en Yoko Ono werd verkocht voor 93.750 dollar.

The Beatles scoorden in de jaren zestig wereldhits als Hey Jude, Yesterday en Let It Be. Vrijdag was het precies vijftig jaar geleden dat de Britse succesband uit elkaar ging.