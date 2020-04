Het Amerikaanse Burning Man-festival, dat dit jaar plaats zou vinden van 30 augustus tot en met 7 september, kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Dat maakt de organisatie zaterdag bekend.

Het festival vindt jaarlijks plaats in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada, waar tienduizenden bezoekers samenkomen om een tijdelijke stad te vormen. Vaste elementen als muziek, dans en workshops worden belangeloos verzorgd door bezoekers zelf.

"Onze harten zijn gebroken", schrijft de organisatie. "En we weten dat dat bij jullie ook het geval is. In 2020 hebben we menselijke verbintenissen meer nodig dan ooit. Maar de volksgezondheid en het welzijn van onze bezoekers, medewerkers en buren in Nevada hebben onze prioriteit."

Ter vervanging van het festival kiest de organisatie voor een virtuele versie van haar evenement. Via een speciale website kunnen liefhebbers onder meer laten weten wat voor bijdrage ze aan Burning Man zouden willen leveren. Zo kunnen 'bezoekers' voorstellen om workshops te geven of mee te helpen met de organisatie.

"We weten nog niet zeker hoe het eruit komt te zien", schrijft de organisatie over de virtuele stad die gebouwd moet worden. "Waarschijnlijk wordt het slordig en ongemakkelijk. Maar intussen wordt het waarschijnlijk ook boeiend, verbindend en amusant."

De organisatie laat daarnaast weten dat bezoekers hun geld voor een kaartje terug kunnen krijgen, hoewel ze ook benadrukt dat het financieel zou helpen als mensen het geld doneren. "Dit wordt een zwaar jaar voor ons. En zoals we allemaal weten, wordt het ook zwaar voor jullie. Maar we zullen hier samen doorheen komen."