Dotan zou nu eigenlijk bezig zijn aan zijn Noord-Amerikaanse tournee, maar vanwege het coronavirus werden alle optredens afgezegd. Hij keek wat er wel mogelijk was en besloot online de derde editie van zijn 7 Layers Festival te organiseren. Dat vindt dit weekend plaats.

Je was al in Los Angeles toen bekend werd dat je je tournee moest afzeggen. Hoe was dat?

"Ik had me er heel erg op verheugd, het was de eerste keer dat ik in de Verenigde Staten en Canada zo'n headline tournee zou doen. Maar tegelijk was het maar een heel klein onderdeel van wat er in de wereld gebeurt. Die shows kun je later ook wel spelen en iedereens gezondheid is het allerbelangrijkst. Dus voor mezelf baalde ik wel, maar je moet naar het grotere belang kijken. En ik weet zeker: als het straks weer mag, willen mensen meer dan ooit naar liveshows."

Heb je er bewust voor gekozen om in Los Angeles te blijven?

"Mijn partner heeft een Amerikaans paspoort. We wilden niet het risico lopen dat hij straks naar meer naar Europa zou kunnen of andersom, dus we hebben ervoor gekozen om samen te blijven. Inmiddels zit ik hier ongeveer een maand en het lijkt erop dat ik nog wel even blijf."

Hoe ontstond het idee voor de quarantaine-editie van het 7 Layers Festival?

"Eigenlijk wilden we dat in de herfst weer organiseren, maar ik vond dit wel een goed moment om het te doen en om te kijken of het zou lukken om een festival te organiseren. Het was een hele puzzel, omdat er artiesten meedoen uit alle uithoeken van de wereld: Australië, Canada, IJsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. We hebben dus met allerlei tijdzones te maken, maar het is gelukt."

Hoe is het om op te treden vanuit je woonkamer?

"Het is heel raar om in je telefoon te kijken, wetende dat er soms een paar duizend mensen meekijken. Een van de eerste keren dat ik live ging op Instagram, bleef ik even stil na het eerste liedje. Dat is zo'n moment dat er normaal applaus komt, maar dat was er nu natuurlijk niet. Verder proef je normaal gesproken wat de sfeer is in je publiek, maar dat is nu ook een stuk lastiger. Daarom neem ik af en toe even de tijd tussen twee liedjes om de comments te lezen. Numb doet het momenteel heel goed in Polen en Italië, dus uit die landen krijg ik regelmatig het verzoek om dat nummer te zingen."

Je treedt zelf ook op tijdens je festival. Hou je rekening met de keuze van de nummers die je zingt, zodat het niet te treurig wordt?

"Mijn muziek is sowieso vrij treurig, ik denk dat mensen dat wel weten. Mijn theorie daarbij is sad songs make you happy. Ik kan een heel droevige playlist opzetten en helemaal wegkwijnen en dan merk ik na een tijdje dat het wel weer gaat. De mensen die 7 Layers een beetje kennen weten ook wel dat ze geen extreme popmuziek hoeven te verwachten."

Het 7 Layers Festival is zaterdag en zondag te volgen via de Instagram-pagina se7enlayers vanaf 18.00 uur.