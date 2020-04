Liam Gallagher geeft op 29 oktober een concert voor Brits zorgpersoneel, dat niet hoeft te betalen voor de show in The O2 in Londen.

"Het is een eer dat ik kan melden dat ik een show mag geven voor het zorgpersoneel", twittert Gallagher vrijdag. "Ze doen het geweldig, we mogen ons gelukkig prijzen dat ze er zijn."

Er zullen ook gastartiesten optreden, blijkt uit de aankondiging van de Brit. Wie dit zijn, is nog niet bekend.

