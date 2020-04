Pearl Jam heeft een reeks concerten in Europa afgezegd. In plaats daarvan komt de band in juni en juli 2021 naar onder meer de Amsterdamse Ziggo Dome.

"Wegens de wereldwijde pandemie hebben we onze Europese concerten uitgesteld tot 2021", schrijft de band op Twitter.

Later wordt bekend op welke precieze data Pearl Jam op zal treden. Gekochte kaarten blijven geldig, zo wordt benadrukt.

Eerder annuleerde de band al andere concerten die deel uitmaken van hun wereldtour.

Pearl Jam zou in Europa dertien concerten geven, samen met de bands IDLES, Pixies en White Reaper, die elkaar afwisselen als voorprogramma. De band stond in 2018 ook al in de Ziggo Dome, evenals op Pinkpop.

Frontman Eddie Vedder trad in juni 2019 nog solo op in AFAS Live in Amsterdam.

