Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Twenty One Pilots - Level of Concern

De Amerikaanse band Twenty One Pilots brengt een single uit die ze tijdens de coronacrisis hebben geschreven. In Level of Concern zingen ze over de situatie in de wereld en dat ze iemand nodig hebben die hen vertelt dat het allemaal goedkomt. Het is het eerste nieuwe materiaal van de band nadat hun vijfde album Trench in 2018 verscheen. In Nederland scoorde Twenty One Pilots hits met liedjes als Stressed Out, Ride en Heathens.

Beluister het nummer hier

Selena Gomez - Boyfriend

Selena Gomez bracht in januari van dit jaar haar langverwachte nieuwe album Rare uit. Ze besloot onlangs een deluxe versie van de plaat op de markt te brengen, met enkele nieuwe nummers erop. Een van die liedjes is Boyfriend, waarop ze zingt dat ze graag een vriend wil, wat maar niet wil lukken. Gomez scoorde met de ballad Lose You To Love Me, dat ook op de plaat staat, haar eerste nummer 1-hit in Amerika.

Beluister het nummer hier

Leon Bridges & John Mayer - Inside Friend

Leon Bridges en John Mayer komen samen met een toepasselijke single in deze tijd. Hun nieuwe plaat heet Inside Friend en gaat over binnenblijven terwijl het er buiten minder gezellig aan toe gaat. Soulzanger Bridges neemt de vocalen op zich, terwijl Mayer op gitaar en in achtergrondzang te horen is.

Beluister het nummer hier

MEROL - Houseparty

Zangeres MEROL heeft niet stilgezeten tijdens het thuisblijven. De zangeres, bekend van hits als Lekker Met De Meiden en Hou Je Bek En Bef Me, heeft het lied Houseparty opgenomen. Ze werd geïnspireerd door de app met dezelfde naam waarmee groepen vrienden online met elkaar praten en spelletjes spelen. In gesprek met NU.nl vertelt MEROL dat ze hoopt dat iedereen er over een jaar nog steeds op danst, maar dan weer op echte huisfeestjes.

Beluister het nummer hier