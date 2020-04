The Weeknd was in de begindagen van zijn carrière boos omdat hij vond dat Usher zijn muziekstijl kopieerde. De Canadese zanger vertelt aan Variety dat hij het later meer als een compliment is gaan zien.

Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, behaalde zijn eerste succes als zanger met zijn mixtape House of Balloons die in 2011 verscheen. "House of Balloons veranderde het geluid van popmuziek terwijl ik toekeek", vertelt hij.

"Ik hoorde Climax van Usher en dacht bij mezelf: dat is een The Weeknd-lied. Het was vleiend en ik wist dat ik iets goed had gegaan, maar ik werd eerst ook boos. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik me realiseerde dat het toch iets positiefs was."

De mixtape leverde The Weeknd online veel lof op, waarna hij er nog twee afleverde. Zijn eerste album verscheen in 2013. In Nederland brak de zanger in 2014 definitief door met de single Earned It. Vervolgens scoorde hij hits met nummers als Can't Feel My Face, Starboy en I Feel It Coming.

The Weeknd bracht in maart zijn vierde album After Hours uit, de opvolger van Starboy uit 2016. Hij scoort momenteel een wereldwijde hit met Blinding Lights.