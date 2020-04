Vanwege de corona-uitbraak kwam zangeres MEROL net als haar collega's thuis te zitten en ze besloot hier de single Houseparty over te schrijven. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze zich niet wilde wagen aan een nummer dat de coronacrisis probeert te duiden.

"In de eerste weken dat de maatregelen van het RIVM werden doorgevoerd had ik bolletjes wol en puzzels in huis gehaald om mezelf bezig te houden. Toen zag ik artiesten ineens thuisconcerten geven en liedjes opnemen en bedacht ik me dat ik gewoon moest werken", lacht Merel Baldé, zoals MEROL eigenlijk heet.

Eenmaal klaar om te schrijven, werd duidelijk dat ze zich niet wilde wagen aan een lied over de coronacrisis zelf. "Dat kan ik helemaal niet duiden en het is ook niet aan mij om daar iets over te zeggen."

De telefoonapplicatie Houseparty, waarmee vrienden groepsgesprekken kunnen houden en spelletjes kunnen doen, inspireerde haar uiteindelijk tot het schrijven van een nieuwe single. "Je kunt in je eentje thuiszitten en toch een soort huisfeestje hebben. Dat leek me wel een leuke basis voor een nummer."

MEROL is er altijd op uit is om tijdloze nummers te maken met tijdgebonden elementen, dus besloot ze te verwijzen naar de jacht op wc-papier en hygiënische gel. "Het is erg toegespitst op de situatie nu om het herkenbaar te maken, maar ik hoop natuurlijk dat Houseparty over een jaar ook nog wordt beluisterd en we er dan met elkaar op kunnen dansen op een echt huisfeestje."

'Heb nu meteen tijd om mijn ideeën uit te werken'

Het lied kwam tot stand met behulp van twee producers met wie ze contact hield in een groepsapp. "Zij maakten de beat terwijl ik de tekst schreef. Uiteindelijk heb ik het in de studiobooth kunnen opnemen achter glas en voor de rest natuurlijk ook de 1,5 meter afstand in acht genomen. Het is niet wat je noemt een intieme samenwerking, maar liedjes opnemen blijft gelukkig mogelijk."

De productiviteit van de zangeres is dan ook zeker niet afgenomen. "Ik heb nog evenveel ideeën, maar ik heb nu meteen tijd om ze uit te werken. Normaal zit ik dan op de fiets ergens naartoe en kan ik het niet meteen verwezenlijken. Nu zing ik gelijk dingen in op mijn telefoon en stuur het naar mijn producers."

Daarnaast heeft MEROL ook wat meer werk op zich genomen nu ze toch thuiszit. "Ik heb de lyric video voor Houseparty zelf in elkaar gezet. Normaal besteed ik dat uit en nu kan ik er zelf mee aan de slag." Ze probeert voor zichzelf een ritme aan te houden waarin ze 's avonds en in de weekenden vrij neemt en overdag schrijft en zichzelf nieuwe dingen aanleert.

Of dit ook op korte termijn zal leiden tot het uitbrengen van nog meer nieuw materiaal, durft MEROL nog niet te zeggen. "Ik ben al wel weer aan een nieuw nummer begonnen, maar als Houseparty een hit wordt, moet ik even wachten. Ik wil natuurlijk niet met mezelf concurreren. Als het flopt, ben ik snel weer terug met een nieuwe hoor!"

225 Video Merol - Houseparty

