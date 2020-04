Nick Cave & The Bad Seeds halen hun door de coronacrisis uitgestelde concert in de Ziggo Dome in Amsterdam op 11 april 2021 in. De nieuwe datum voor het eerder op 29 april geplande optreden is onderdeel van de nieuwe concertdata voor de uitgestelde wereldtournee van de zanger.

De kaarten voor de uitgestelde concerten blijven geldig. De kaartverkoop voor de nieuwe concerten begint op 10 april.

Caves tournee begint nu op 16 september in Minneapolis in de Verenigde Staten. De tour zou oorspronkelijk op 19 april beginnen in Portugal. Het laatste geplande concert is nu op 7 juni 2021 Tel Aviv in Israël.

Op 19 maart kondigde Cave aan zijn tournee uit te stellen vanwege de situatie rondom het coronavirus. De 63-jarige zanger zei toen teleurgesteld te zijn, maar vond het de beste beslissing in de strijd tegen het coronavirus.

