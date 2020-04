Het paasoptreden Music For Hope - Live From Duomo di Milano dat Andrea Bocelli zondag gaf op het plein van de Dom van Milaan, heeft binnen een dag ruim twintig miljoen streams behaald via YouTube. De tenor zong tijdens het optreden ondermeer de spiritual Amazing Grace.

Tijdens het concert zong Bocelli ook onder meer Ave Maria en Sancta Maria.

Dinsdag kondigde Bocelli het optreden aan. De zanger was door de burgemeester van Milaan gevraagd voor het optreden zonder publiek.

De coronapandemie heeft veel levens geëist in Italië. In de regio Lombardije, waarvan Milaan de hoofdstad is, overleden duizenden patiënten aan de gevolgen van het coronavirus.

1496 Video Paasoptreden Andrea Bocelli: Music For Hope

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.