Post Malone is aangeklaagd door singer-songwriter Tyler Armes, die beweert dat hij niet juist is gecrediteerd of betaald voor zijn werk aan Malones nummer Circles. De aanklacht is dinsdag ingediend tegen de zanger en zijn label Universal Music Group, meldt Rolling Stone.

Armes is naar eigen zeggen medeauteur van de nummer 1-hit, maar kreeg hier geen erkenning voor. Armes zegt dat hij tijdens een opnamesessie in 2018 heeft meegewerkt aan de akkoorden, baslijn en gitaarpartijen van het nummer.

Malone zou "te kwader trouw weigeren Tyler Armes de eer en het verschuldigde deel van de winst te geven".

Armes was bandlid van de Canadese rockgroep Down with Webster en heeft eerder samengewerkt met artiesten als Timbaland, Murda Beatz, Justin Tranter and Jesse Saint John.