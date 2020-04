Het Concertgebouw in Amsterdam heeft de Concertgebouw Sessions in het leven geroepen, waarbij bekende artiesten solo voor een lege zaal optreden. Onder anderen Edsilia Rombley en Iris Hond verlenen hun medewerking aan het nieuwe project dat is opgezet vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

Rombley zou op 19 maart haar solodebuut maken in Het Concertgebouw en is nu op 22 april te zien.

"Optreden in een leeg Concertgebouw is natuurlijk bizar", zegt Rombley. "Ik hoop hiermee de mensen thuis wat afleiding te geven in deze nare tijden."

Pianiste Hond geeft in juni tien optredens in Het Concertgebouw, waarbij ze muziek van Ludovico Einaudi zal spelen. Of deze shows doorgaan is nu nog niet bekend, maar Hond zal in elk geval op 15 april online te zien zijn bij de Concertgebouw Sessions.

De pianiste is benieuwd hoe het is om voor een lege zaal te spelen. "De interactie met mijn publiek is heel belangrijk voor mij, maar ik vind het heel mooi dat we op deze manier toch de mensen kunnen bereiken."

Eén medewerker is bij shows aanwezig

De eerste editie van de concertreeks wordt op woensdag 8 april afgetrapt door pianiste Anna Fedorova, die onder meer muziek van componist Chopin ten gehore zal brengen.

De Concertgebouw Sessions vinden elke woensdag om 12.30 uur plaats en zijn te zien via de socialemediakanalen en de websites van de concertzaal en de deelnemende artiesten. De shows duren ruim een kwartier en er is slechts één medewerker van Het Concertgebouw aanwezig bij de opnames en op ruime afstand van de musicus.