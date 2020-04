Het Deense festival Roskilde, dat zaterdag 27 juni van start zou gaan, is geannuleerd. Wegens de Deense maatregelen omtrent het coronavirus kan de vijftigste editie van het festival deze zomer niet plaatsvinden, meldt de organisatie maandag. Onder meer Taylor Swift, The Strokes, Kendrick Lamar en Thom Yorke zouden op het festival spelen.

"We zijn er kapot van", staat in een verklaring. "Hoewel we bang waren dat dit zou gebeuren, hoopten we tot nu toe dat het niet zo zou eindigen. Het risico om besmet te raken met het coronavirus is echter te groot wanneer veel mensen bij elkaar zijn, en die overweging is verreweg het belangrijkste."

De vijftigste editie zou volgens de organisatie een bijzondere worden. "We zouden de oorsprong van het festival vieren en vooruitkijken naar de toekomst. Het had een viering moeten zijn van kunst, gemeenschap en van de drang om het verschil te maken. Een viering van alles wat we zo hard nodig hebben en zoeken in deze ondraaglijke tijden."

"We keken er naar uit om het met jou te vieren. Samen hebben we onze vingers gekruist en onze adem ingehouden in de hoop dat de situatie ten goede zou veranderen en dat we elkaar deze zomer zouden treffen. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn."

De vijftigste editie wordt nu uitgesteld naar 2021. Mensen die een kaartje hebben gekocht, kunnen dit behouden voor volgend jaar, of geld terugvragen. Hierover bericht de organisatie op een later moment.