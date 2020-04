Duffy heeft zondag via haar Instagram-pagina meer details gegeven over haar verkrachting en ontvoering waarbij ze naar eigen zeggen werd gedrogeerd. De Britse zangeres vertelt onder meer dat ze op haar verjaardag werd gekidnapt en overgevlogen naar een buitenlandse bestemming.

Eerder trad de zangeres naar buiten met het verhaal, maar gaf ze nog geen details.

Volgens Duffy werd ze jaren geleden op haar verjaardag gedrogeerd in een restaurant en kwam ze tijdens de reis weer bij bewustzijn, zonder zich te kunnen herinneren op het vliegtuig te zijn gestapt. De ontvoering door een niet bij naam genoemd persoon ging vervolgens vier weken door, eerst in een hotelkamer en vervolgens weer bij de zangeres thuis.

De dader van de handelingen zou volgens Duffy hebben gedreigd haar te vermoorden. Ze zegt niet te weten waarom ze in het buitenland niet meer werd gedrogeerd.

Na de door haar genoemde gebeurtenissen werd Duffy gevonden door iemand die haar thuis opzocht. Ze durfde pas nadat iemand had gedreigd haar verhaal naar buiten te brengen de politie in te lichten.

Zangeres wil zich niet langer schamen

Naar eigen zeggen heeft Duffy haar verhaal gedeeld om anderen die soortgelijke ervaringen hebben een hart onder de riem te steken. Volgens de zangeres leven we in een wereld vol pijn en schaamt ze zich niet langer voor wat haar is overkomen.

Duffy, wier volledige naam Aimee Anne Duffy is, brak in 2008 door met de single Mercy van haar debuutalbum Rockferry. In februari liet de 35-jarige zangeres na een jarenlange mediastilte van zich horen met het bericht dat ze was gedrogeerd en verkracht.