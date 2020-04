Het coronavirus heeft talloze tourschema's van bands, dj's en theatergezelschappen overhoop gehaald. Uiteenlopende artiesten zijn daarom te zien in online optredens. Een overzicht van wat er zaterdag zoal te zien is.

Tiësto en David Guetta op dak van Big City Beats in Frankfurt

Big City Beats organiseert Roof Sessions vanaf het dak van het hoofdkantoor in Frankfurt. Zaterdag verschijnen er vanaf 16.00 uur optredens van artiesten als Tiësto, David Guetta, Chris Liebing en Anna Reusch. Het tien uur durende evenement is te bekijken en beluisteren via YouTube.

Gregor Salto, FeestDJRuud, Billy the Kit draaien vanuit NAC stadion

Vanaf 19.00 uur start er een live evenement vanuit het lege voetbalstadion van NAC Breda. Dj's als Billy the Kit, Gregor Salto, Mike Williams en Mr. Sherman draaien ieder een set van 30 minuten. Het dance-evenement is tot 1.00 uur te volgen via thuisgaan.nl.

Qapital livestream met Adaro, B-Front, Hard Driver en anderen

Het hardstyle-evenement Qapital zou zaterdagavond plaatsvinden in de Ziggo Dome. Als vervanging komt organisator Q-Dance met een livestream waarin artiesten als Adaro, B-Front en Hard Driver optreden. Ook anthemmaker Act of Rage staat op het programma. Het evenement is van 18.00 tot 2.45 uur te volgen via de website van Q-Dance.

Chris Liebing en Charlotte de Witte in vijftien uur durende livestream van Time Warp

Ook het Duitse Time Warp, een van de grootste technofestivals ter wereld, zou oorspronkelijk dit weekend plaatsvinden. De organisatie komt in plaats daarvan met een stream waarin er verschillende hoogtepunten uit eerdere jaren voorbij komen. Om middernacht start er een set van Chris Liebing, gevolgd door Nina Kraviz. In totaal duurt de stream vijftien uur. Sven Väth sluit op zondagmiddag af vanaf 14.00 uur. Alles is te volgen via de site van Time Warp.

Kandidaten Eurovisie Songfestival geven thuisoptredens

In de Amsterdamse AFAS Live zou zaterdagavond Eurovision in Concert hebben plaatsgevonden, maar net alle andere evenementen kan dat niet doorgaan. Een alternatief zijn de Eurovision Home Concerts, die iedere vrijdag verschijnen. De eerste serie, met optredens van artiesten als Rasmussen (Denemarken), Ryan O'Shaughnessy (Ierland) en Tamara Todevska (Noord-Macedonië) is inmiddels te bekijken via YouTube.

James Corden in registratie van National Theatre

Het Londense National Theatre zet iedere donderdag een eigen voorstelling online, die vervolgens een week te zien is. Deze week is One Man, Two Guvnors gratis te zien, met een hoofdrol voor James Corden. De voorstelling is te bekijken via het YouTube-kanaal van het National Theatre.

Dansvoorstelling Hans van Manen gratis te zien

Ook het Nederlands Dans Theater zet voorstellingen voor een beperkte tijd online. Tot en met 10 april kunnen dansliefhebbers kijken naar Short Cut van Hans van Manen. De korte voorstelling is te zien via het Vimeokanaal van het NDT.