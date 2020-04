Muzikanten reageren massaal op het bericht dat soullegende Bill Withers maandag op 81-jarige leeftijd is overleden. Onder meer John Legend, Flea en Chance The Rapper hebben niets dan lovende woorden voor de zanger.

Zo schrijft John Legend op Twitter: "Bill Withers en ik vierden zijn toelating tot de Rock & Roll Hall of Fame. Hij had al jaren niet meer in het openbaar gezongen, maar vergezelde mij en Stevie (Wonder, red.) voor Lean On Me. Bedankt voor de inspiratie en de herinneringen, Bill. Aan iedereen; neem de tijd om zijn catalogus te ontdekken. Wat een fantastische Liedjesschrijver/verhalenverteller."

Debbie Sledge van de groep Sister Sledge vertelde dat ze met Bill Withers werkte tijdens het historische Rumble in the Jungle-boksevenement in Zaire, Afrika. "Tijdens de reis stond hij me toe een portret van hem te tekenen. Hij was warm en aardig, de perfecte heer." Ze is hem oneindig dankbaar "dat zijn licht nog steeds schijnt door zijn muziek".

Brian Wilson, mede-oprichter van The Beach Boys is "erg verdrietig na het horen over het overlijden van Bill Withers". "Bill was een 'songwriter's songwriter' en schreef zoveel mooie nummers als Ain’t No Sunshine and Lean On Me. Echt een verlies. Liefde aan Bill's familie."

Bassist Flea van The Red Hot Cilli Peppers vraagt zich af of er iemand is geweest die populaire muziek beter zong dan Bill Withers. "Neem een bad in die stem. Hij raakte mijn hart, telkens weer. Hij had geen interesse in roem, spelletjes en macht, dus liet hij de muziekindustrie op jonge leeftijd achter zich, nadat hij gekregen had wat hij wilde, en genoot van zijn leven. Zijn nummers zullen altijd fris, opwindend, diep en sexy as fuck klinken. Bill Withers, Ik hou van jou. Een oneindige bron van inspiratie en vreugde."

Lenny Kravitz tweet: "Rust in kracht, Bill Withers. Je stem, liedjes en totale expressie gaven ons liefde, hoop en kracht. Mijn ziel was altijd en zal altijd vol zijn met je muziek. Je was nederigheid en toonde diepte van je kracht terwijl je ons allemaal naar een betere plek bracht. Je bent nog steeds en zal altijd Bill zijn."

Chance The Rapper wordt een beetje nostalgisch van het nieuws. "Ah man, Bill Withers was echt de beste. Grandma’s Hands, Ain't No Sunshine, Lean on Me, Use Me Up, Just The Two Of Us en uiteraard Lovely Day zijn enkele van de beste nummers aller tijden. Mijn hart doet echt pijn voor hem, het doet me denken aan het spelen van platen bij mijn oma thuis."